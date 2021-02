SACE | Simest e Deutsche Bank al fianco delle PMI per sviluppo Ghana

Leggi su quifinanza

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ilsi affida alle aziende italiane per portare avanti progetti di trattamento e fornituraacque e progetti di riqualificazione urbana, grazie al sostegno finanziario offerto dae Dutsche, attraverso due pacchetti del valore complessivo di 150 milioni di euro. I finanziamenti andranno a beneficio dei progetti portati avanti da due aziende, Lesico Infrastructures e Contracta Costruzioni, in qualità di capofila di una filiera di oltre 40 PMI italiane, operanti in vari settori, dalla meccanica strumentale alle costruzioni, dagli apparecchi elettrici ai prodotti in metallo L’iniziativa è parte di un progetto più ampio didel Paese per rafforzarne l’economia e creare nuove opportunità di lavoro. Ne fanno parte il progetto di ...