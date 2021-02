Racket agli agricoltori | incontro con gli assessori regionali Caputo e Morcone | “I rom non devono stare solo a Giugliano”

Ultime Notizie dalla rete : Racket agli

Teleclubitalia.it

... vissuto come una missione, sono l'eredità che lascia alla sua Famiglia edoltre 2500 ... Numerose furono le battaglie con il partito socialista e numerose quelle contro il. Ricoprì ruoli ......ha dichiarato Fiorella Esposito - mette fine a una penosa vicenda e rende giustizia non solo...L'OPERAZIONE Primo blitz in 35 anni nelle palazzine dei clan nel Napoletano IL BLITZ, presi ...GIUGLIANO – Mario Morcone e Nicola Caputo, assessori regionali rispettivamente alla legalità e all’agricoltura, in sostegno agli imprenditori agricoli vittima del racket da parte dei rom. L’incontro è ...Il presidente della Confcommercio di Torre Annunziata Giuseppe Manto, denunciato per diffamazione per le sue battaglie sui Social in cui non ha risparmiato di indicare nomi e vicende che sono servite ...