Napoli, operato il rapper Clementino: "Grazie a chi mi è stato vicino, è tutt'appost" (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L'amato rapper Clementino è stato operato qualche ora fa nella Clinica Manzoni di Avellino per un piccolo intervento. Il cantante, tramite un post sui propri profili social, ha voluto rassicurare tuti i suoi fan circa le sue condizioni di salute. Queste le parole di Clementino, rapper tra i più amati dell'intero panorama musicale italiano: "Ieri ho subito un piccolo intervento ad Avellino. Tutt appost !! Vi leggo. Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino. A tutti gli amici che mi hanno videochiamato, messaggiato, a chi mi ha mandato dei fiori. Grazie Dott Domenico Marra, Dott Pasquale Scafuri, e tutto lo staff medico e paramedico della Clinica Malzoni Avellino. Intanto vi ...

