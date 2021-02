Milano riattiva l’Area C e si riaccende il dibattito | per me c’è una sola via d’uscita sensata

(Di martedì 23 febbraio 2021) Con una puntualità quasi svizzera, lazione delC aspinge are anche ilpolitico-cittadino, ultimamente piuttosto spento. Alla maggioranza di centrosinistra, che spiega la sua scelta con il peggioramento dei dati sull’inquinamento, le opposizioni di centrodestra rispondono con l’aumento dei contagi da Covid19 e lamentando che la riaccensione delle telecamere ai varchi del centro comporterà un ulteriore affollamento dei mezzi pubblici, con conseguenti rischi. Siccome c’è del vero in entrambe le posizioni, la soluzione non può essere ricavata da un braccio di ferro tra diritti ugualmente esigibili. I temi ambientali e quelli legati alla pandemia si intrecciano su più aspetti, non tutti ancora pienamente spiegati dalla scienza, ma certamente rappresentano due ...

DA DOMANI, MERCOLEDI' 24, DALLE 10 ALLE 19,30,AREA C Notizia precedente Malattie rare e Covid - 19: cura, ricerca e vaccini secondo gli specialisti del Policlinico diNotizia ...Spente per il Covid-19, le telecamere si riaccendono fino al 31 marzo prossimo per combattere le polveri sottili Domani, mercoledì 24 febbraio 2021, si riaccendono le telecamere di controllo dell'Area ...