Mercato immobiliare, boom di case all’asta: +63,5% in sei mesi (Di martedì 23 febbraio 2021) Il numero delle case all’asta in Italia è aumentato del 63,5% in sei mesi: le procedure rilevate a fine 2020 sono infatti 15.146, a fronte delle 9.262 rilevate nel precedente mese di luglio. Una crescita che conferma e, anzi, accentua la tendenza emersa lo scorso anno, quando si era registrato un incremento rispetto all’estate. È quanto emerge dal rapporto semestrale sulle aste immobiliari del Centro Studi Sogeea, presentato questa mattina in Senato.Circa un terzo delle abitazioni in vendita (5.798 unità), prosegue Sogeea, si concentra nel Nord del Paese, macro-area in cui l’impennata delle procedure forzate è stata pari al 27,7%. Ancora più severo il dato del Mezzogiorno, ma la brusca risalita è trascinata dalle Isole, dove l’aumento si attesta al 284% (2.105 contro le 584 del semestre precedente) e del 113% nella parte peninsulare ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 febbraio 2021) Il numero dellein Italia è aumentato del 63,5% in sei: le procedure rilevate a fine 2020 sono infatti 15.146, a fronte delle 9.262 rilevate nel precedente mese di luglio. Una crescita che conferma e, anzi, accentua la tendenza emersa lo scorso anno, quando si era registrato un incremento rispetto all’estate. È quanto emerge dal rapporto semestrale sulle aste immobiliari del Centro Studi Sogeea, presentato questa mattina in Senato.Circa un terzo delle abitazioni in vendita (5.798 unità), prosegue Sogeea, si concentra nel Nord del Paese, macro-area in cui l’impennata delle procedure forzate è stata pari al 27,7%. Ancora più severo il dato del Mezzogiorno, ma la brusca risalita è trascinata dalle Isole, dove l’aumento si attesta al 284% (2.105 contro le 584 del semestre precedente) e del 113% nella parte peninsulare ...

BollettinoIl : CASE DI LUSSO: il settore #immobiliare di prestigio resiste alla #pandemia. In aumento anche gli #acquisti di prima… - Marco1999Busa : RT @petregiamp: #maipiùaffittare come distruggere il mercato immobiliare? Fare come hanno fatto i governi dal 2011 ad oggi: triplicare tass… - petregiamp : #maipiùaffittare come distruggere il mercato immobiliare? Fare come hanno fatto i governi dal 2011 ad oggi: triplic… - amcaserodano : Insight Partners investe 300 milioni in Iad su sviluppo digitale e mercato Usa: Iad si assicura un investimento di… - blogdicultura : Mercato immobiliare: ecco come sono cambiate le richieste in Italia rispetto all’anno scorso -… -