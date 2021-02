Massimo Galli | “Avevo ragione sulle varianti”

(Di martedì 23 febbraio 2021) Come riportato da Adnkronos,torna a parlare dellee dice di avere pienamente: “Non sono stati necessari 15 giorni, ne sono bastati 2 o 3 per dire chemaledettamente. Se devo attenermi ai dati del laboratorio di ricerca che dirigo, negli ultimi giorni i casi sono molto spesso legati aCovid”. “Non faccio altri numeri che riguardano il mio ospedale. Il virus è grosso, quello dell’aids e dell’epatite C sono più piccoli e cambiano molto di più. Questo cambia meno, ma le mutazioni ci sono e il virus può imporsi con la nuova variante. Quella inglese ha una capacità di diffusione superiore del 40%”, dice l’infettivologo a Mattino 5. Poi dice di temere che l’ondata di variante sia ormai in atto: “Credo e temo che ...

HuffPostItalia : Massimo Galli: 'Tentato dal lockdown personale e dal restare in silenzio per 2-3 settimane' - HuffPostItalia : Massimo Galli: 'Ho il reparto invaso da nuove varianti, a breve problemi seri' - repubblica : L'infettivologo Massimo Galli: 'Ho il reparto invaso dalle nuove varianti del Covid. Presto problemi più seri, serv… - JacopoSorbo : RT @flayawa: #COVID19 Esposto dell’Ing. Giuseppe Reda (Ricercatore del reparto di chimica alla Unical) nei confronti del prof. Massimo #Gal… - 12qbert : RT @flayawa: #COVID19 Esposto dell’Ing. Giuseppe Reda (Ricercatore del reparto di chimica alla Unical) nei confronti del prof. Massimo #Gal… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Galli

Il Fatto Quotidiano

I duesi sfidano spesso a colpi di infiammati tweet su chi andrà più lontano nei viaggi ... E per questo propone un mezzo capace di rispettare all'ambiente e le necessità di operatori ...Ospite di Mattino 5 , il professor, virologo dell' ospedale Sacco di Milano, canta mesta vittoria: 'Non sono stati necessari 15 giorni, ne sono bastati 2 o 3 per dire che avevo ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...Come riportato da Adnkronos, Massimo Galli torna a parlare delle varianti e dice di avere pienamente ragione: “Non sono stati necessari 15 giorni, ne sono bastati 2 o 3 per dire che avevo ...