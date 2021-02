“Maria, mi è mancata troppo. Ho deciso…”. Riccardo Guarnieri, colpo di scena a UeD: il dietrofront clamoroso (Di martedì 23 febbraio 2021) Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua continuano a essere protagonisti al centro dello studio di Uomini e Donne. La loro storia sta appassionando tantissimi telespettatori e ogni volta si apre un capitolo nuovo. Dopo la rottura definitiva con Ida Platano, il cavaliere pugliese ha fatto rientro nel programma condotto da Maria De Filippi. E da quel momento c’è stato un riavvicinamento con Roberta: la loro è una storia fatta di alti e bassi, un rapporto travagliato che se da un lato non vede la chiusura, dall’altro non corrisponde neanche un definitivo decollo del rapporto. Roberta Di Padua, durante un’intervista a Uomini e Donne Magazine, ha fatto un’ammissione sul cavaliere tarantino: “Penso abbia un blocco” ha confessato. Si sono ritrovati entrambi single con lo stesso feeling di una volta, peccato che è da “novembre non c’è mai stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021)e Roberta Di Padua continuano a essere protagonisti al centro dello studio di Uomini e Donne. La loro storia sta appassionando tantissimi telespettatori e ogni volta si apre un capitolo nuovo. Dopo la rottura definitiva con Ida Platano, il cavaliere pugliese ha fatto rientro nel programma condotto daDe Filippi. E da quel momento c’è stato un riavvicinamento con Roberta: la loro è una storia fatta di alti e bassi, un rapporto travagliato che se da un lato non vede la chiusura, dall’altro non corrisponde neanche un definitivo decollo del rapporto. Roberta Di Padua, durante un’intervista a Uomini e Donne Magazine, ha fatto un’ammissione sul cavaliere tarantino: “Penso abbia un blocco” ha confessato. Si sono ritrovati entrambi single con lo stesso feeling di una volta, peccato che è da “novembre non c’è mai stato ...

