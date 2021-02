Lukaku: “Con Conte ogni allenamento è una guerra. Mi mancano i tifosi” (Di martedì 23 febbraio 2021) Romelu Lukaku, uno degli uomini più importanti in casa Inter, ha risposto alle curiosità dei tifosi durante una diretta Instagram. Questo quanto riporta tmw: “La partita più importante? In questo momento, la prossima partita. Mi concentro solo sul presente”. L’idolo con cui sei cresciuto? “Drogba”. Quale è il tuo miglior momento vissuto all’Inter? “Finora è andato tutto bene, mi mancano solo i tifosi negli stadi”. Un tuo parere su Rashford. “Sta migliorando continuamente! Mi piace vederlo giocare, è sicuramente uno dei più talentuosi con cui ho giocato”. Il tuo gol preferito segnato con l’Inter? “Quello segnato in trasferta contro il Napoli, l’anno scorso”. I migliori ricordi al WBA? “Il debutto e la mia ultima partita”. Il miglior difensore contro cui hai giocato? “Vincent Kompany”. Cosa ami fare oltre al ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021) Romelu, uno degli uomini più importanti in casa Inter, ha risposto alle curiosità deidurante una diretta Instagram. Questo quanto riporta tmw: “La partita più importante? In questo momento, la prossima partita. Mi concentro solo sul presente”. L’idolo con cui sei cresciuto? “Drogba”. Quale è il tuo miglior momento vissuto all’Inter? “Finora è andato tutto bene, misolo inegli stadi”. Un tuo parere su Rashford. “Sta migliorando continuamente! Mi piace vederlo giocare, è sicuramente uno dei più talentuosi con cui ho giocato”. Il tuo gol preferito segnato con l’Inter? “Quello segnato in trasferta contro il Napoli, l’anno scorso”. I migliori ricordi al WBA? “Il debutto e la mia ultima partita”. Il miglior difensore contro cui hai giocato? “Vincent Kompany”. Cosa ami fare oltre al ...

Inter : ?? | LU-LA #Lautaro è il 2° straniero più giovane di sempre a segnare una marcatura multipla in A in un… - SkySport : Cristiano Ronaldo segna un'altra doppietta con la Juventus e supera Lukaku - FBiasin : In merito alla lite con #Ibrahimovic, pare che ieri in procura #Lukaku abbia escluso ipotesi razziste (#corsera) Q… - BullaInterista : RT @YvanGoSlow24: La trattativa per #Lukaku, l'Inter partiva in svantaggio rispetto alla Juve ma toccò le corde giuste al momento giusto: #… - VivInterNews : RT @internewsit: Lukaku, con Conte un «campo di battaglia»: Inter no obblighi ma un dovere - -