(Di martedì 23 febbraio 2021) Arrivano igreen. Ad annunciarlo ècon il lancio delladi, ovvero adi CO2e, disponibile in Italia e nei principali mercati europei per il settore automotive, del trasporto pesante e dell’industria. Questa iniziativa, contribuisce alla strategia del Gruppoche punta a diventare una Energy Business Company a emissioni nette parientro il 2050, e risponde anche alla crescente domanda di maggiore attenzione alle tematiche ambientali da parte dei clienti e degli automobilisti, che potranno così beneficiare di oli motore a. Ogni annofornisce all’incirca 5 miliardi di litri ...

giornaleradiofm : Lubrificanti a impatto zero, Shell lancia la gamma Carbon Neutral: (Adnkronos) - Arrivano i lubrificanti green. Ad… - lifestyleblogit : Lubrificanti a impatto zero, Shell lancia la gamma Carbon Neutral - -

Ultime Notizie dalla rete : Lubrificanti impatto

Yahoo Finanza

Roma, 23 feb 10:15 - Shell ha annunciato oggi il lancio della gamma dizero di CO2, disponibile in Italia e nei principali mercati europei..."Il lancio dei prodotti Carbon Neutral rappresenta attualmente il più importante programma azero di CO2e nel settore deie punta a compensare le emissioni per l'intero ciclo di ...(Adnkronos) - Arrivano i lubrificanti green. Ad annunciarlo è Shell con il lancio della gamma di lubrificanti Carbon Neutral, ovvero a impatto zero ...Shell ha annunciato il lancio della gamma di lubrificanti Carbon Neutral, ovvero a impatto zero di CO2e, disponibile in Italia e nei principali mercati europei per il settore automotive, del trasporto ...