Live - Non è la D'Urso verso la chiusura: l'indiscrezione (Di martedì 23 febbraio 2021) Live - Non è la D'Urso, programma che occupa la prima serata della domenica di Canale 5, potrebbe vedere presto la sua chiusura. Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che il salottino di Carmelita abbia registrato un netto calo di ascolti. Live - Non è la D'Urso verso la chiusura Nonostante le sviolinate di Barbara D'Urso sugli ascolti che puntualmente registra con i suoi programmi, il Biscione starebbe pensando di chiudere in anticipo uno dei salottini del suo cuore. Stiamo parlando di Live - Non è la D'Urso, che occupa la prima serata della domenica del palinsesto di Canale 5. Stando a quanto scrive il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, il format dovrebbe chiudere i battenti ad aprile e lasciare il posto a ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 23 febbraio 2021)- Non è la D', programma che occupa la prima serata della domenica di Canale 5, potrebbe vedere presto la sua. Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che il salottino di Carmelita abbia registrato un netto calo di ascolti.- Non è la D'laNonostante le sviolinate di Barbara D'sugli ascolti che puntualmente registra con i suoi programmi, il Biscione starebbe pensando di chiudere in anticipo uno dei salottini del suo cuore. Stiamo parlando di- Non è la D', che occupa la prima serata della domenica del palinsesto di Canale 5. Stando a quanto scrive il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, il format dovrebbe chiudere i battenti ad aprile e lasciare il posto a ...

