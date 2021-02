Live – Non è la D’Urso chiude in anticipo? Ecco perchè (Di martedì 23 febbraio 2021) Barbara D'Urso potrebbe dire addio a Live - Non è la D'Urso già fra un mese, sostituita da un programma di Paolo Bonolis. Live - Non è la D'Urso potrebbe chiudere in anticipo i battenti, forse già a fine marzo: il programma di Barbara D'Urso non convince gli spettatori e, secondo Dagospia, anche i bassi ascolti avrebbero convinto Mediaset a decretarne la fine anticipata. Il feeling tra Barbara D'Urso è il pubblico della domenica sera sembra finito, quest'anno il programma non riesce quasi mai a superare il 12% di share. Secondo Dagospia i dirigenti di Mediaset, dati alla mano, hanno deciso di far terminare prima il Live - Non è la d'Urso che potrebbe chiudere tra la fine di marzo e gli inizi … Leggi su movieplayer (Di martedì 23 febbraio 2021) Barbara D'Urso potrebbe dire addio a- Non è la D'Urso già fra un mese, sostituita da un programma di Paolo Bonolis.- Non è la D'Urso potrebbere ini battenti, forse già a fine marzo: il programma di Barbara D'Urso non convince gli spettatori e, secondo Dagospia, anche i bassi ascolti avrebbero convinto Mediaset a decretarne la fine anticipata. Il feeling tra Barbara D'Urso è il pubblico della domenica sera sembra finito, quest'anno il programma non riesce quasi mai a superare il 12% di share. Secondo Dagospia i dirigenti di Mediaset, dati alla mano, hanno deciso di far terminare prima il- Non è la d'Urso che potrebbere tra la fine di marzo e gli inizi …

