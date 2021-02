Leggere Lolita su Raiuno e altre prove che l’Italia è rimasta nel 900 (Di martedì 23 febbraio 2021) Il più importante romanzo americano del Novecento lo scrisse un russo, e il suo incipit faceva così: «Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi. Mio peccato, anima mia. Lo-li-ta: la punta della lingua compie un percorso di tre passi sul palato per battere, al terzo, contro i denti. Lo. Li. Ta». (La traduzione è quella di Giulia Arborio Mella per Adelphi: io di certo non mi azzardo a rendere i virtuosismi lessicali di Vladimir Nabokov). Il più ampio (per ora) successo televisivo italiano del 2021 s’intitola “Le indagini di Lolita Lobosco”, e il suo incipit è un paio di mutande rosse che volano. Manca ancora qualche giorno a capodanno, e subito dopo sentiamo una sveglia squillare per un paio di secondi, una donna che dorme sola la spegne, e il display segna le 7 e un minuto (che originale, mette la sveglia alle 7 e un minuto). Di fianco al letto ... Leggi su linkiesta (Di martedì 23 febbraio 2021) Il più importante romanzo americano del Novecento lo scrisse un russo, e il suo incipit faceva così: «, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi. Mio peccato, anima mia. Lo-li-ta: la punta della lingua compie un percorso di tre passi sul palato per battere, al terzo, contro i denti. Lo. Li. Ta». (La traduzione è quella di Giulia Arborio Mella per Adelphi: io di certo non mi azzardo a rendere i virtuosismi lessicali di Vladimir Nabokov). Il più ampio (per ora) successo televisivo italiano del 2021 s’intitola “Le indagini diLobosco”, e il suo incipit è un paio di mutande rosse che volano. Manca ancora qualche giorno a capodanno, e subito dopo sentiamo una sveglia squillare per un paio di secondi, una donna che dorme sola la spegne, e il display segna le 7 e un minuto (che originale, mette la sveglia alle 7 e un minuto). Di fianco al letto ...

AdriAndresini : @Pinucciosono Che prima di scrivere, un libro ve lo potete leggere. Magari quello da cui è tratta la serie e forse,… - asbrindi : sono a metà lettura di Lolita e che fatica leggere senza poter sparare a un uomo contemporaneamente - lavintristoia : non so se iniziare a leggere lolita e di conseguenza perdermi i prossimi tre giorni di lezione o cercare di mantenere una media decente - rosarioT1970 : RT @elespaterlini1: @emanuelefelice2 La verità ci rende liberi Liberi anche di non costruire muri Speriamo in un RINASCIMENTO in Arabia Sau… - elespaterlini1 : @emanuelefelice2 La verità ci rende liberi Liberi anche di non costruire muri Speriamo in un RINASCIMENTO in Arabia… -

Ultime Notizie dalla rete : Leggere Lolita "Lolita Lobosco": la nuova fiction con Luisa Ranieri stravince negli ascolti, ma... È questa la scena con la quale si apre Le indagini di Lolita Lobosco , la nuova fiction di Raiuno ... come la rappresentazione stessa della protagonista che, a leggere i romanzi di Gabriella Genisi ai ...

Lolita Lobosco: curiosità sulla fiction Rai Curioso è leggere come nei romanzi il filo diretto tra le due opere sia evidente e non celato, tanto che si accenna a una relazione sentimentale avuta tra Lolita Lobosco e il commissario Montalbano. ...

Mille e una narrativa: le nuove “Voci arabe” Il Fatto Quotidiano Cast d “Lolita Lobosco” La fiction Rai scritta da uomini su una panterona che fa il vicequestore in Puglia: situazioni improbabili, scene inverosimili e accenti bizzarri, ma è vista da sette milioni e mezzo di persone. E in ...

Luisa Ranieri: «Il commissario in tv adesso lo faccio io» E' il vicequestore Lobosco Storia ambientata a Bari «nel mio Sud». E il Montalbano del marito Luca Zingaretti? «Resta insuperabile» ...

È questa la scena con la quale si apre Le indagini diLobosco , la nuova fiction di Raiuno ... come la rappresentazione stessa della protagonista che, ai romanzi di Gabriella Genisi ai ...Curioso ècome nei romanzi il filo diretto tra le due opere sia evidente e non celato, tanto che si accenna a una relazione sentimentale avuta traLobosco e il commissario Montalbano. ...La fiction Rai scritta da uomini su una panterona che fa il vicequestore in Puglia: situazioni improbabili, scene inverosimili e accenti bizzarri, ma è vista da sette milioni e mezzo di persone. E in ...E' il vicequestore Lobosco Storia ambientata a Bari «nel mio Sud». E il Montalbano del marito Luca Zingaretti? «Resta insuperabile» ...