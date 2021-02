L’affondo di Scanzi contro Crimi | «È l’highlander dei 5Stelle Sta espellendo tutti | resterà solo lui»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 febbraio 2021) Prima Giorgia Meloni. Insulti come se piovesse. Poi il futuro politico di Giuseppe Conte. Oggi Andreatorna con una nuova puntata de. La rubrica, in modalità video-selfie, disponibile,i martedì su TvLoft e per Smartphone a partire dalle otto.diil reggenteQuesta volta gli strali del giornalista, molto ospitato in tv, si concentrano sul reggente dei. Sempre più in disgrazia. Soprattutto dopo la spaccatura del movimento e la fuoriuscita dei fedelissimi di Di Battista. “Un personaggio mitologico,dei Cinque stelle. Colui che statranne se stesso. Nesoltanto uno, Vito ...