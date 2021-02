Juventus-Crotone 3-0 | da Fagioli a Di Pardo | la Vecchia Signora si rifà il look

(Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League, laè tornata alla vittoria e lo ha fatto battendo 3-0 ildi Giovanni Stroppa tra le mura amiche dell’Allianz Stadium di Torino. Non si può certamente definire un successo schiacciante quello della squadra di Andrea Pirlo, in quanto i pitagorici, pur non essendo un club di primissimo livello, oggettivamente parlando, è stato autore di una buona prima parte di match. Nicola)Lo stesso allenatore bianconero lo ha ammesso al termine dell’incontro durante la consueta conferenza stampa post match, affermando che l’inizio dei suoi ragazzi è stato piuttosto timoroso, probabilmente sull’onda delle recenti delusioni patite a Napoli ed a Oporto, ma poi si è vista una reazione da parte di unaferita e ...

Commenta per primo Risveglio positivo per la, che ieri sera ha battuto 3 - 0 ilallontanando le critiche piovute in questo ultimo periodo. Pirlo è ripartito dai gol di Cristiano Ronaldo, che ha centrato una doppietta di testa ...Insieme a loro Roma, Bologna,, Sassuolo, Benevento e Torino. Come si può facilmente notare, ...l'altra cordata è guidata dalla triade che da un ventennio si spartisce il campionato (- ...Danilo porta palla nella metà campo calabrese dopo un break all’altezza della proprio area di rigore. La difesa del Crotone arretra a palla scoperta e il brasiliano apre il gioco sulla sinistra con ...Juventus-Crotone 3-0, la squadra di Pirlo ritrova la vittoria dopo due ko tra campionato e Champions. Conquista il 3° posto in classifica.