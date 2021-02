I migliori non sono più i migliori | le classifiche del tennis non funzionano più

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 23 febbraio 2021) Non è colpa di Ashleigh Barty, lei non può farci niente. L’australiana numero uno delfemminile non ha stabilito le regole, né gli algoritmi che fanno funzionare ledelmondiale. I quali già prima erano molto complicati, ma ora hanno preso una deformazione: i più forti, i più bravi, quelli che vincono di piùpenalizzati. E resta in vetta chi gioca meno. E così la 24enne che quasi non ha giocato dal febbraio 2020, chiusa in Australia, dopo un anno è ancora la numero 1. Mentre Naomi Osaka, che nel frattempo ha vinto tue Gran Slam, gli US Open e gli Australian Open, è ancora seconda. C’è un divario così grande tra lei (7835 punti) e Barty (9186) che Osaka potrebbe balzare in testa solo se vincesse un altro torneo del Grande Slam, il terzo. E’ il risultato, questo, della nuova “finestra” di ...