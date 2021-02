Harry e Meghan Markle, la prima apparizione dopo l’annuncio della gravidanza (Di martedì 23 febbraio 2021) Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle sono ricomparsi in video. In un momento in cui tutti parlano di loro, per vari motivi: hanno annunciato che aspettano il secondo figlio, hanno definitivamente detto alla royal family, e stanno per approdare in prima serata sulla Cbs (il 7 marzo) con un’intervista «intima» all’amica Oprah Winfrey che secondo tutti gli osservatori reali farà tremare la Corona britannica. Leggi su vanityfair (Di martedì 23 febbraio 2021) Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle sono ricomparsi in video. In un momento in cui tutti parlano di loro, per vari motivi: hanno annunciato che aspettano il secondo figlio, hanno definitivamente detto alla royal family, e stanno per approdare in prima serata sulla Cbs (il 7 marzo) con un’intervista «intima» all’amica Oprah Winfrey che secondo tutti gli osservatori reali farà tremare la Corona britannica.

