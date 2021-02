(Di martedì 23 febbraio 2021) Con 4mila ricoverati nella sua regione, solo per citare un dato, si grida alle riaperture dei ristoranti. Il governatore Attilioelogia per l'approccio dei ministri sul tema delle restrizioni ...

CaressaGiovanni : Fontana chiede di riaprire tutto (contro le indicazioni dei suoi stessi amici virologi) - globalistIT : - MGAlbanesi : Fontana: 'meglio 4 persone al ristorante che 24 a casa'. Chiede una 'libertà controllata'. I politici cominciano ad… - diemar81 : RT @Renato19571: @AAurora81 @FontanaPres Io non la capisco, dottor Fontana. Se deve chiudere alcuni paesi, lei ha le palle e lo fa..Ma se… - dipingimidentro : @itsludss Beh, quando Eda sogna che Serkan le chiede di sposarla davanti a quella enorme fontana, CI AVEVO CREDUTO VERAMENTEEEEE #EdSer -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana chiede

ritiene percorribile la strada dell'apertura serale dei ristoranti. 'Non c'è nulla di male se si rispettano le regole e tutte le linee di condotta. Molto meglio quattro persone che cenano al ......di sanità invia una nota riservata al governo " che TPI ha visionato in esclusiva " in cui... Nel corso delle indagini, sono stati sentiti come testimoni pure il governatoree l'ex ...La provincia ostaggio della variante inglese. Il sindaco del capoluogo chiede aree sub-regionali e maggior profilassi. Ordinanza anti-alcol contro gli assembramenti in centro ...Il Gruppo Consiliare “Progetto Democratico” visto l’aumento esponenziale di persone positive al covid 19 nel territorio comunale (a tal punto che nell’ultimo comunicato ufficiale del sindaco Angelo Ve ...