Congo | le immagini dell’agguato al convoglio dell’ambasciatore Attanasio Video

(Di martedì 23 febbraio 2021) Nairobi, 23 feb – L’Italia è ancora sotto choc per la mortein, Luca, del carabiniere che gli era di scorta, Vittorio Iacovacci e del loro autista, illese Mustapha Milambo. Ora Iladsu Twitter Un utente Twitter africano che risponde al nome di Amkanji Thomas ha pubblicato sul suo profilo unche sembrerebbe essere stato girato in, nella zona di Kibumba e ha ricollegato l’aggiornamento al suo tweet di cordoglio nei confronti die delle altre vittime dell’attentato. Questa ipotesi sembra essere suffragata dagli articoli de Il Messaggero e del Corriere della Sera. Il cordoglio pere la sua scorta “Dobbiamo ...

...in cui è morto l'ambasciatore italiano in Repubblica democratica del, Luca Attanasio insieme, ucciso insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustafa Milambo. Nelle, ...Un video diffuso nelle scorse ore ha confermato le dinamiche emerse già ieri a poche ore dalla morte dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci . Leprovengono dal villaggio di Kibumba , nella regione congolese del Nord Kivu , luogo dell'agguato costato la vita ai nostri due connazionali. In esse si nota il conflitto a fuoco innescato dai ...Una fonte interna all’Onu ha poi precisato che la strada “è convalidata senza scorta ma con l’obbligo di un convoglio di almeno due auto” Versione confermata anche da fonti d’intelligence che hanno po ...(Adnkronos). Ecco il primo rapporto dell'intelligence sull'attacco al convoglio del World Food Program di ieri, 22 febbraio, nella Repubblica democratica del Congo. Tuttavia vi sarebbe stato uno scont ...