Campionato serie A 2020 2021 non è una “tragedia” per il Crotone l’ultimo posto in classifica e vicino alla serie B dopo la sconfitta contro la Juve

Parlando del Crotone al termine di ogni partita si continua ad affermare che si tratta di una squadra il cui percorso nell'attuale Campionato è paragonabile ad una tragedia calcistica guardando la classifica e osservando la posizione che occupa: ultimo posto con cinquantacinque gol subiti, ventitré realizzati, diciassette sconfitte, tre vittorie e tre pareggi. Numeri che stanno spalancando la porta della retrocessione in serie B a meno di un miracolo nelle prossime quindi partite, tanto ne mancano al termine della stagione. È il calcio, fatto di avvenimenti piacevoli e meno piacevoli nei vari campionati da parte di ogni squadra. Città un tempo sempre presenti in serie A (Catania, Palermo, Messina, Mantova, tanto per fare alcuni ...

