Bayern Monaco, Flick: «Basta errori, altrimenti la Lazio ci punisce»

Hans Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio del match contro la Lazio.

«Se dovessimo ripetere il primo tempo con l'Eintracht Frankfurt dovremmo preoccuparci perché ci punirebbero sicuramente. Dobbiamo essere presenti fin da subito sul campo altrimenti ci ritroveremmo di nuovo ad inseguire e questo è una delle cose su cui dobbiamo migliorare e speriamo di dimostrarlo già stasera».

