Atalanta, Romero alla vigilia: “Fiducia nei nostri mezzi. Real top club, ma crediamo in noi stessi” (Di martedì 23 febbraio 2021) L’Atalanta è pronta a rituffarsi nella Realtà della Champions League. Archiviato il convincente successo maturato contro il Napoli, l’Atalanta è pronta a tornare in campo per affrontare il Real Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. La sfida tra le due compagini, che andrà in scena al “Gewiss Stadium”, è in programma domani sera alle 21:00. Un match presentato a poco più di 24 ore dal fischio d’inizio dal difensore nerazzurro Cristian Romero, ai microfoni della “UEFA”. “Indubbiamente il Real è un club che ha una grandissima storia. Al momento non è al massimo della forma ma noi siamo concentrati solo su noi stessi. crediamo di poter vincere. crediamo in noi stessi. Saranno due ... Leggi su mediagol (Di martedì 23 febbraio 2021) L’è pronta a rituffarsi nellatà della Champions League. Archiviato il convincente successo maturato contro il Napoli, l’è pronta a tornare in campo per affrontare ilMadrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. La sfida tra le due compagini, che andrà in scena al “Gewiss Stadium”, è in programma domani sera alle 21:00. Un match presentato a poco più di 24 ore dal fischio d’inizio dal difensore nerazzurro Cristian, ai microfoni della “UEFA”. “Indubbiamente ilè unche ha una grandissima storia. Al momento non è al massimo della forma ma noi siamo concentrati solo su noidi poter vincere.in noi. Saranno due ...

Atalanta_BC : Speciale #Atalanta su @Gazzetta_it ?? ?? Interviste a Romero e Tacchinardi, storie e curiosità legate ad Atalanta-R… - Mediagol : #Atalanta, Romero alla vigilia: 'Fiducia nei nostri mezzi. Real top club, ma crediamo in noi stessi'… - Fantacalcio : Atalanta, Romero: 'Possiamo vincere contro il Real Madrid' - tonikk_ : @oirad110 @ToniAzzurri Ma se contro la stessa Atalanta all'andata non sono riusciti neanche a prendergli la targa..… - CasaliniTommi : @Pistogolblasta2 La Juventus non ha speso nulla. Chiesa ad oggi 10 milioni, Arthur scambiato con Pjanic, Morata in… -