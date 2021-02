Atalanta-Real Madrid domani in tv in chiaro? Data, orario e dove vederla in streaming (Di martedì 23 febbraio 2021) Ricomincia l’avventura dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini in Champions League 2020/2021. I nerazzurri si stanno riconfermando anche in questa stagione europea e sono pronti ad alzare l’asticella nella sfida contro il Real Madrid, valida per l’anData degli ottavi di finale. I blancos devono fare i conti con una difficile situazione riguardo agli infortunati e una distanza considerevole dai cugini dell’Atletico in campionato. Appuntamento da non perdere domani mercoledì 24 febbraio alle ore 21 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport, mentre la diretta streaming si potrà seguire attraverso Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) Ricomincia l’avventura dell’di Gian Piero Gasperini in Champions League 2020/2021. I nerazzurri si stanno riconfermando anche in questa stagione europea e sono pronti ad alzare l’asticella nella sfida contro il, valida per l’andegli ottavi di finale. I blancos devono fare i conti con una difficile situazione riguardo agli infortunati e una distanza considerevole dai cugini dell’Atletico in campionato. Appuntamento da non perderemercoledì 24 febbraio alle ore 21 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport, mentre la direttasi potrà seguire attraverso Sky Go. SportFace.

