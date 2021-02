Atalanta in lutto: morto a 21 anni l’ex centrocampista della Primavera Ta Bi (Di martedì 23 febbraio 2021) Una terribile notizia ha scosso l’ambiente atalantino alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid: nelle scorse ore è morto Willy Ta Bi Braciano, 21enne centrocampista ivoriano che era stato campione d’Italia Primavera coi nerazzurri nel 2019. Il giovane, arrivato a Bergamo nel gennaio 2019, si è arreso a un cancro, contro il quale lottava da mesi. Il mese scorso, dopo la conquista della Supercoppa Italiana, il capitano della Primavera Alessandro Cortinovis aveva speso per lui parole di affetto e vicinanza: “Dedico questa vittoria a Willy Braciano, un mio ex compagno che sta avendo dei problemi in questo momento”. Una storia sfortunatissima la sua: arrivato all’Atalanta con grandi speranze e prospettive, aveva messo da subito in ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 febbraio 2021) Una terribile notizia ha scosso l’ambiente atalantino alla vigiliasfida di Champions League contro il Real Madrid: nelle scorse ore èWilly Ta Bi Braciano, 21enneivoriano che era stato campione d’Italiacoi nerazzurri nel 2019. Il giovane, arrivato a Bergamo nel gennaio 2019, si è arreso a un cancro, contro il quale lottava da mesi. Il mese scorso, dopo la conquistaSupercoppa Italiana, il capitanoAlessandro Cortinovis aveva speso per lui parole di affetto e vicinanza: “Dedico questa vittoria a Willy Braciano, un mio ex compagno che sta avendo dei problemi in questo momento”. Una storia sfortunatissima la sua: arrivato all’con grandi speranze e prospettive, aveva messo da subito in ...

