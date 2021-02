Vittorio Sgarbi candidato sindaco di Roma | ore è ufficiale

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il critico d’arte ha ufficializzato la sua candidatura al Campidoglio. Presto, conferenza stampa di presentazione. Fonte foto: webLa notizia era nell’aria già da molte settimane, per la verità, forse anche mesi.si candida ufficialmente per la carica di primo cittadino della capitale., da un po’di tempo era nelle suoi pensieri. L’idea di rilanciare la capitale attraverso una sua candidatura diretta, sostenuta totalmente o parzialmente dal centro destra, come anticipato circolava da un bel po’ di tempo, ma oggi la comunicazione, con tanto di post social. “Ci siamo – ha postatosu Facebook – la mia candidatura adi. ...

SkyTG24 : Vittorio Sgarbi: “Mi candido a sindaco di Roma, è ufficiale” - LegaSalvini : ?? Vittorio Sgarbi: 'Prendiamo atto, per la salvezza del Paese, della disponibilità di Walter Ricciardi a dimettersi… - Zannagrigia : RT @soniabetz1: Lo ha scritto davvero ??????si è scordato le sue di offese e molto più pesanti :'Vittorio Sgarbi condannato per aver diffamato… - tommasobenocci : RT @SkyTG24: Vittorio Sgarbi: “Mi candido a sindaco di Roma, è ufficiale” - arwen0506 : RT @ilgiornale: Con un post su Facebook, Vittorio Sgarbi ha annunciato la candidatura a sindaco di Roma con la sua lista Rinascimento https… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Sgarbi

Sembrava una boutade provocatoria di quelle alle qualida decenni ha abituato gli italiani. Qualche mese fa, il critico d'arte, deputato e sindaco di Sutri annunciò la sua candidatura come sindaco di Roma e oggi, con un post, è stata ...Come è possibile? Una sua spiegazione ebbe a darla a suo tempo, che a Firenze aveva organizzato una mostra sui rapporti tra arte e omosessualità dal geniale titolo Vade Retro. L'...Cappuccetto Rosso ha origine dall’ossessione francese per la licantropia e un terribile fatto di cronaca, Peter Pan riflette il fenomeno delle morti premature dei bambini nell’800, mentre Barbablù è m ...Elisabetta Sgarbi è nota, nel mondo dell’editoria non tanto come la sorella di Vittorio, noto critico d’arte e personaggio tv, quando come la storica direttrice editoriale della casa editoriale ...