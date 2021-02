Valheim ' incontra' Star Wars grazie ad un fan che ha ricreato il Millenium Falcon

(Di lunedì 22 febbraio 2021)è il gioco che in questo periodo sta spopolando su Steam: si stima che abbia addirittura superato DOTA 2, registrando la bellezza di 500.000 giocatori simultanei. All'interno del gioco è possibile creare molti oggetti con i materiali che si trovano in giro per il mondo: ebbene, un fan si è superato ed ha creato proprio ildi. L'iconica nave comandata da Han Solo e Chewbacca ha un aspetto diverso nel gioco di sopravvivenza, dato che il suo design sembra essere prevalentemente costituito di legno. Tuttavia, i dettagli sono davvero fantastici, soprattutto perché, secondo il Redditor che ha creato il tutto, questa particolare creazione è semplicemente una "build di prova". Anche gli interni della nave vantano un livello di dettaglio ...

Valheim è il gioco che in questo periodo sta spopolando su Steam: si stima che abbia addirittura superato DOTA 2, registrando la bellezza di 500.000 giocatori simultanei. All'interno del gioco è possi ...Proprio come accaduto lo scorso anno ad Among Us, Valheim è diventato presto il successo a sorpresa del 2021 e ha preso d'assalto la community di Steam. Il titolo survival ispirato ai vichinghi non è ...