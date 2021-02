Una frana travolge il cimitero: quell'orrore delle bare in mare (Di lunedì 22 febbraio 2021) Valentina Dardari galleryCamogli, le bare finiscono in mare videoIl disastro del cimitero di Camogli videofrana il cimitero di Camogli, le... Centinaia le bare finite in mare. Sul posto la squadra di Rapallo e i sommozzatori Una frana ha letteralmente travolto il cimitero a picco sul mare di Camogli, comune ligure in provincia di Genova. Come si legge nel comunicato diramato dai Vvf: “Nella giornata odierna i vigili del fuoco stanno intervenendo a Camogli per una frana che interessa il cimitero e la sottostante strada. Sul posto stanno lavorando la squadra di Rapallo e i sommozzatori con la motobarca del distaccamento Gadda. Si sta pianificando la ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Valentina Dardari galleryCamogli, lefiniscono invideoIl disastro deldi Camogli videoildi Camogli, le... Centinaia lefinite in. Sul posto la squadra di Rapallo e i sommozzatori Unaha letteralmente travolto ila picco suldi Camogli, comune ligure in provincia di Genova. Come si legge nel comunicato diramato dai Vvf: “Nella giornata odierna i vigili del fuoco stanno intervenendo a Camogli per unache interessa ile la sottostante strada. Sul posto stanno lavorando la squadra di Rapallo e i sommozzatori con la motobarca del distaccamento Gadda. Si sta pianificando la ...

