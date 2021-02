Traffico Roma del 22-02-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Luceverdeintenso più del solito sulla tangenziale est in direzione San Giovanniintenso Anche in via Baldo degli Ubaldi in via Aurelia in direzione del Grappa partire da Piazza Irnerio in via Appiano entrambe le direzioni tra Piazza Re die Raccordo Anulare e in via Tiburtina tra via di Portonaccio il raccordo anulare in direzione di quest’ultimo altre situazioni disi registrano in via Cassia via Salaria via Casilina via Trionfale e via Nomentana tutta in direzione esterna sul resto delle principali strade si viaggia comunque con rallentamenti un servizio accurato e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità