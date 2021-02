Sono proprio loro: li avete riconosciuti? (Di lunedì 22 febbraio 2021) Benedetta Rossi è tra le food blogger più influenti dei social, la sua passione per la cucina casalinga l’ha resa in pochi anni un vero personaggio tanto che dai video amatoriali è passata all’editoria ai programmi sorprendendo anche se stessa che ha affrontato il successo sempre con estrema umiltà. A sostenere Benedetta nella sua scalata alla popolarità il marito Marco che in questi anni non ha mai mancato di starle vicino anche nei momenti più difficili e di stress. Benedetta Rossi la dichiarazione d’amore per Marco conquista i fans La food blogger non si è mai definita una chef professionista ma un’appassionata di cucina tradizionale, il suo successo è infatti dovuto alla condivisione di ricette casalinghe tramandatele dalla nonna, dalle zie e dalla sua mamma : tutti segreti che facilitano la realizzazione di un piatto o di un dolce rendere la sua realizzazione ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Benedetta Rossi è tra le food blogger più influenti dei social, la sua passione per la cucina casalinga l’ha resa in pochi anni un vero personaggio tanto che dai video amatoriali è passata all’editoria ai programmi sorprendendo anche se stessa che ha affrontato il successo sempre con estrema umiltà. A sostenere Benedetta nella sua scalata alla popolarità il marito Marco che in questi anni non ha mai mancato di starle vicino anche nei momenti più difficili e di stress. Benedetta Rossi la dichiarazione d’amore per Marco conquista i fans La food blogger non si è mai definita una chef professionista ma un’appassionata di cucina tradizionale, il suo successo è infatti dovuto alla condivisione di ricette casalinghe tramandatele dalla nonna, dalle zie e dalla sua mamma : tutti segreti che facilitano la realizzazione di un piatto o di un dolce rendere la sua realizzazione ...

