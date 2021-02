Sondaggio: Draghi piace ma i suoi ministri no. Vola Fratelli d’Italia, a meno di un punto dal Pd (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Sondaggio settimanale del Tg di Enrico Mentana su La7 era centrato stavolta sulla composizione del governo Draghi. Che soddisfa solo il 29% degli intervistati mentre lascia scontento il 56% del campione. E’ un’ombra che si deposita sull’aureola che i media hanno voluto attribuire al nuovo premier. Il quale nella scelta dei suoi ministri è stato deludente. Perché non piace la composizione del governo Draghi I motivi? Eccoli: per il 35% c’è scarsa competenza dei ministri, per il 26% sono troppi i ministri politici e poi ancora c’è chi è insoddisfatto per la composizione che non è politicamente equilibrata, chi per lo scarso numero di donne mentre solo il 7% si lamenta dei ministri tecnici. La Lega primo partito al 23,1% ma perde quasi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilsettimanale del Tg di Enrico Mentana su La7 era centrato stavolta sulla composizione del governo. Che soddisfa solo il 29% degli intervistati mentre lascia scontento il 56% del campione. E’ un’ombra che si deposita sull’aureola che i media hanno voluto attribuire al nuovo premier. Il quale nella scelta deiè stato deludente. Perché nonla composizione del governoI motivi? Eccoli: per il 35% c’è scarsa competenza dei, per il 26% sono troppi ipolitici e poi ancora c’è chi è insoddisfatto per la composizione che non è politicamente equilibrata, chi per lo scarso numero di donne mentre solo il 7% si lamenta deitecnici. La Lega primo partito al 23,1% ma perde quasi ...

