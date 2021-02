Selvaggia Lucarelli non si smentisce mai: “Nessuna solidarietà a Giorgia Meloni” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Si dice contraria all’odio, solidale con le donne vittime di insulti ingiustificati e sessisti. Poi, però, rifiuta di mostrarsi solidale con Giorgia Meloni, a fronte delle parole al veleno indirizzate alla leader di Fratelli d’Italia dal professore dell’università di Siena Giovanni Gozzini. Selvaggia Lucarelli è così, lo abbiamo imparato bene nel corso di questi anni. Decide lei quando provocare, quando alzare i toni, e quando invece puntare il dito, bacchettando gli altri. Sempre pronta a far parlare di sé, a ogni occasione buona. Come, appunto, le espressioni (“vacca, scrofa” e altri eleganti francesismi) rivolte dal docente a Meloni nel corso della trasmissione radiofonica “Bene bene male male” del 19 febbraio. Un attacco ingiustificabile. Che però non ha visto Lucarelli schierarsi ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 22 febbraio 2021) Si dice contraria all’odio, solidale con le donne vittime di insulti ingiustificati e sessisti. Poi, però, rifiuta di mostrarsi solidale con, a fronte delle parole al veleno indirizzate alla leader di Fratelli d’Italia dal professore dell’università di Siena Giovanni Gozzini.è così, lo abbiamo imparato bene nel corso di questi anni. Decide lei quando provocare, quando alzare i toni, e quando invece puntare il dito, bacchettando gli altri. Sempre pronta a far parlare di sé, a ogni occasione buona. Come, appunto, le espressioni (“vacca, scrofa” e altri eleganti francesismi) rivolte dal docente anel corso della trasmissione radiofonica “Bene bene male male” del 19 febbraio. Un attacco ingiustificabile. Che però non ha vistoschierarsi ...

