Sanremo 2021, arriva l’annuncio del sindaco Toti: decisione inevitabile (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il sindaco Toti prende un’importante nonchè inevitabile decisione in vista della settimana del Festival di Sanremo 2021: di cosa si tratta Cresce l’attesa per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. L’edizione, già slittata a causa della pandemia di Covid-19, andrà in onda dal 2 al 6 marzo su Rai Uno in prima serata. Il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilprende un’importante nonchèin vista della settimana del Festival di: di cosa si tratta Cresce l’attesa per la settantunesima edizione del Festival di. L’edizione, già slittata a causa della pandemia di Covid-19, andrà in onda dal 2 al 6 marzo su Rai Uno in prima serata. Il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

SanremoRai : 'Un'astronave immaginaria verso un futuro migliore' La scenografia di #Sanremo2021 ?? - Gazzetta_it : #MilanInter, #Berti: 'Ma Ibra era uscito per le prove di Sanremo?' - Agenzia_Ansa : Restrizioni a Ventimiglia e Sanremo fino al 5 marzo, non ci sarà #zonarossa. Nelle Marche, 20 comuni della provinci… - lapacechenonho_ : RT @sanremohistory: Road to #Sanremo2021 - Puntata Campione 21 - Ermal Meta Siamo alla puntata numero 21 per il nostro percorso di avvicin… - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: Naomi Campbell non sarà al festival di Sanremo. Amadeus: 'Forfait legato alle nuove restrizioni Usa anti pandemia' #ANSA… -