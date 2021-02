**Rep.Congo: Segoni (Msf), 'Nord Kivu è zona di guerra, popolazione ne fa le spese'** (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Il Nord Kivu è praticamente una zona di guerra, dove diversi tipi di conflitto si sovrappongono: conflitti per il controllo della terra, conflitti tra gruppi armati e forze armate Congolesi, con la popolazione della zona che regolarmente ne fa le spese". Parla così con l'Adnkronos Francesco Segoni, responsabile della comunicazione di Medici Senza Frontiere (Msf) a Parigi. E' stato in Nord Kivu all'inizio del 2019 per una visita sul campo durante l'epidemia di ebola. Qui "si registrano ogni settimana, quasi quotidianamente incidenti mortali", dice dopo l'attacco costato la vita all'ambasciatore italiano Luca Attanasio, a un carabiniere e all'autista ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Ilè praticamente unadi, dove diversi tipi di conflitto si sovrappongono: conflitti per il controllo della terra, conflitti tra gruppi armati e forze armatelesi, con ladellache regolarmente ne fa le". Parla così con l'Adnkronos Francesco, responsabile della comunicazione di Medici Senza Frontiere (Msf) a Parigi. E' stato inall'inizio del 2019 per una visita sul campo durante l'epidemia di ebola. Qui "si registrano ogni settimana, quasi quotidianamente incidenti mortali", dice dopo l'attacco costato la vita all'ambasciatore italiano Luca Attanasio, a un carabiniere e all'autista ...

_Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - Adnkronos : [FLASH] ++Rep. #Congo: attacco a convoglio #Onu, morti #ambasciatore italiano e un #carabiniere++ - UNICEF_Italia : Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciato… - claudiomullaliu : RT @_Carabinieri_: Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci, cadut… - PaoloZulberti : RT @_Carabinieri_: Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci, cadut… -