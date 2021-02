Ranking Wta aggiornato al 22 febbraio 2021: Barty sempre al comando, Osaka supera Halep (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Ranking Wta aggiornato a lunedì 22 febbraio 2021. Gli Australian Open 2021 sono andati in archivio con la vittoria di Naomi Osaka: la nipponica è così in grado di superare la rumena Simona Halep e di piazzarsi in seconda posizione. In testa, nonostante l’eliminazione ai quarti di finale, c’è sempre l’australiana Ashleigh Barty. Nessun’altra novità in top-10, fatta eccezione al grande balzo di Serena Williams: la Regina, grazie alla semifinale conquistata, è passata dall’11esima alla settima piazza. Per quanto riguarda le italiane la migliore rimane ancora Camila Giorgi attualmente 80°. Più indietro Martina Trevisan (91°), Jasmine Paolini (98°). Appena fuori dalla top-100 Sara Errani, salita fino alla posizione ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) IlWtaa lunedì 22. Gli Australian Opensono andati in archivio con la vittoria di Naomi: la nipponica è così in grado dire la rumena Simonae di piazzarsi in seconda posizione. In testa, nonostante l’eliminazione ai quarti di finale, c’èl’australiana Ashleigh. Nessun’altra novità in top-10, fatta eccezione al grande balzo di Serena Williams: la Regina, grazie alla semifinale conquistata, è passata dall’11esima alla settima piazza. Per quanto riguarda le italiane la migliore rimane ancora Camila Giorgi attualmente 80°. Più indietro Martina Trevisan (91°), Jasmine Paolini (98°). Appena fuori dalla top-100 Sara Errani, salita fino alla posizione ...

