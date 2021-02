Primo decreto Covid di Draghi. Prevale la linea Conte-Speranza: stop agli spostamenti (Di lunedì 22 febbraio 2021) stop agli spostamenti tra le regioni fino al 27 marzo. La misura è stata approvata dal Consiglio dei ministri nel nuovo decreto Covid che conferma le limitazioni nelle zone gialle e arancioni comprese quelle di orari e numero di persone per gli spostamenti per le visite private. Novità del decreto è che non saranno più consentite le visite in casa di amici, parenti, e congiunti non conviventi nei comuni e nelle province interessati dalla zona rossa, dove preoccupa la circolazione della variante inglese. decreto Covid, cosa succede nelle zone gialle e arancioni In attesa della pubblicazione del decreto sono filtrate alcune notizie. Come si legge sul sito dell’Ansa, resta nelle zone gialle e arancioni la possibilità, una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021)tra le regioni fino al 27 marzo. La misura è stata approvata dal Consiglio dei ministri nel nuovoche conferma le limitazioni nelle zone gialle e arancioni comprese quelle di orari e numero di persone per gliper le visite private. Novità delè che non saranno più consentite le visite in casa di amici, parenti, e congiunti non conviventi nei comuni e nelle province interessati dalla zona rossa, dove preoccupa la circolazione della variante inglese., cosa succede nelle zone gialle e arancioni In attesa della pubblicazione delsono filtrate alcune notizie. Come si legge sul sito dell’Ansa, resta nelle zone gialle e arancioni la possibilità, una ...

