Paratici | ' Dybala? E' sull' altalena'

INVIATO A TORINO - Il dt della Juventus Fabio Paratici ha parlato prima del match contro il Crotone ai microfoni di Sky e ha fatto il punto sulla situazione di Paulo Dybala, ancora out per l'infortunio al ginocchio e lontano dal rinnovo del contratto.

INVIATO A TORINO - Il dt della Juventus Fabioha parlato prima del match contro il Crotone ai microfoni di Sky e ha fatto il punto sulla situazione di Paulo, ancora out per l'infortunio al ginocchio e lontano dal rinnovo del ......punta il dito contro il rendimento di Alvaro Morata e sulla stagione negativa di Paulo. Proprio per questo potrebbero cambiare diverse cose a partire dalla prossima estate con Fabio...2 Fabio Paratici, dirigente della Juventus, parla a Sky Sport prima della sfida con il Crotone: “Le partite bisogna sempre vincere e affrontarle con un erto tipo di mentalità. Sono sicuro faremo una g ...Paratici fa il punto sull’infortunio di Dybala e sul rinnovo di contratto dell’argentino in maglia 10 della Juventus Paratici, prima del fischio d’inizio di Juve Crotone, ai microfoni di Sky Sport ha ...