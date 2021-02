Osimhen, dimesso dall'ospedale di Bergamo. Domani a Napoli altri esami (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ha trascorso una notte tranquilla, Victor Osimhen. Ricoverato da ieri sera all'ospedale Papa Giovanni XXIII°di Bergamo, è stato dimesso e oggi torna a Napoli dove, Domani, sarà sottoposto ad ulteriori ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ha trascorso una notte tranquilla, Victor. Ricoverato da ieri sera all'Papa Giovanni XXIII°di, è statoe oggi torna adove,, sarà sottoposto ad ulteriori ...

