Noci, rifiuti edili scaricati in una cava dismessa: due denunciati (Di lunedì 22 febbraio 2021) Noci - Scaricavano abusivamente rifiuti edili provenienti dalla demolizione del mercato coperto di Noci in una cava dismessa peraltro oggetto di una attività di recupero ambientale. Per questa ragione ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 22 febbraio 2021)- Scarino abusivamenteprovenienti dalla demolizione del mercato coperto diin unaperaltro oggetto di una attività di recupero ambientale. Per questa ragione ...

Gallipoli e gli altri borghi di pescatori Made in Europe ...statue sacre a testimonianza della fede dei pescatori e si parlerà della trasformazione di rifiuti ... cultura e cooperazione per rilanciare lo sviluppo" - Alessandro Delli Noci, assessore allo ...

