Meteo settimana 22 febbraio: che tempo farà in Italia (Di lunedì 22 febbraio 2021) . Le previsioni per i prossimi giorni. Sull’Italia è tornata l’alta pressione, che ha riportato un clima mite, dopo la sfuriata del gelo siberiano nel weekend della settimana scorsa. Già negli ultimi giorni avevamo assistito a un miglioramento del tempo, con tempo soleggiato e temperature primaverili. Insieme L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 22 febbraio 2021) . Le previsioni per i prossimi giorni. Sull’è tornata l’alta pressione, che ha riportato un clima mite, dopo la sfuriata del gelo siberiano nel weekend dellascorsa. Già negli ultimi giorni avevamo assistito a un miglioramento del, consoleggiato e temperature primaverili. Insieme L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

BortoneMauro : RT @LecceSette: La primavera spinge sull’acceleratore: al via una settimana stabile e mite - ilmeteoit : #Meteo: #PROVE tecniche di #PRIMAVERA in #SETTIMANA, ma occhio a qualche #NEBBIA - genovapostnews : Meteo, anticiclone in rinforzo: la settimana si apre con sole e temperature in aumento - TViweb : Post Edited: METEO VENETO – Settimana con ‘assaggio’ di primavera - BabboleoNews : #Meteo, #anticiclone in rinforzo: la settimana si apre con #sole e #temperature in aumento. Oggi addensamenti mattu… -