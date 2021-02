Maurice Bignami | chi è l’ex terrorista pentito | la sua storia e cosa fa oggi

(Di lunedì 22 febbraio 2021)è stato il capo militare del gruppo terroristico Prima Linea. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.è stato il capo militare di Prima Linea, “e come tale – ha raccontato lui stesso – mi sono assunto la responsabilità di tutti gli omicidi commessi, e sono davvero L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Maurice Bignami

ViaggiNews.com

Citiamone almeno una: Addio rivoluzione di(Rubbettino, pagg. 406, euro 19). L'ex terrorista, fondatore di Prima linea, poi dissociato, oggi redento alla democrazia, è ormai ben ...Barbara Azzaroni nasce a Rimini il 2 febbraio 1950. Nel 1970 è a Bologna , dove incontra; nasce una bambina. Entrambi diventano militanti di Potere Operaio , una della formazioni più estremiste di quella che allora veniva definita la 'sinistra extra - parlamentare' e che ...Maurice Bignami è stato il capo militare del gruppo terroristico Prima Linea. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Maurice Bignami è stato il capo militare di Prima Linea, “e come tale – ha ...Lunedì 22 febbraio, nuovo appuntamento con Settestorie, il programma di approfondimento di Monica Maggioni in onda su Rai1 in seconda serata. Protagonista della conversazione sarà Giacomo Poretti, att ...