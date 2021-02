Maltrattamenti in casa per anziani, 4 arresti a Palermo (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Guardia di finanza di Palermo ha sequestrato una casa di riposo in cui non venivano rispettate le precauzioni anti Covid. Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari. Devono rispondere di maltrattamento, lesioni personali, nonche’ di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. vbo/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Guardia di finanza diha sequestrato unadi riposo in cui non venivano rispettate le precauzioni anti Covid. Quattro persone sono finite aglidomiciliari. Devono rispondere di maltrattamento, lesioni personali, nonche’ di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. vbo/com su Il Corriere della Città.

