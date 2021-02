Malore Dziczek, Di Tacchio: «Una scena che è stata una lezione di vita» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Francesco Di Tacchio, capitano della Salernitana, ha ripercorso i momenti del Malore accusato da Patryk Dziczek. Le sue parole Francesco Di Tacchio, capitano della Salernitana, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha ripercorso i momenti del Malore accusato da Patryk Dziczek nel corso della sfida contro l’Ascoli. GRAvita’ – «Mentre Patryk rincorreva un avversario all’improvviso non è riuscito a cambiare direzione. Ha provato a rialzarsi, ma quando l’ho visto a terra sono corso verso di lui e gli ho subito messo le dita in bocca per tirargli la lingua. Stessa scena di settembre, allora, dopo un lancio, si accasciò restando in ginocchio e tutti pensammo che si fosse fatto male. Sabato ho capito subito la gravità della situazione. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Francesco Di, capitano della Salernitana, ha ripercorso i momenti delaccusato da Patryk. Le sue parole Francesco Di, capitano della Salernitana, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha ripercorso i momenti delaccusato da Patryknel corso della sfida contro l’Ascoli. GRA’ – «Mentre Patryk rincorreva un avversario all’improvviso non è riuscito a cambiare direzione. Ha provato a rialzarsi, ma quando l’ho visto a terra sono corso verso di lui e gli ho subito messo le dita in bocca per tirargli la lingua. Stessadi settembre, allora, dopo un lancio, si accasciò restando in ginocchio e tutti pensammo che si fosse fatto male. Sabato ho capito subito la gravità della situazione. ...

