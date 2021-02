L’Antitrust multa Sky per 2 milioni: non ha rimborsato i clienti Calcio e Sport dopo la sospensione delle partite (Di lunedì 22 febbraio 2021) La mancata rimodulazione o rimborso dei canoni mensili dopo la sospensione delle partite per l’emergenza da Covid-19 costerà a Sky una multa da 2 milioni di euro. A stabilirlo è L’Antitrust ravvisando da parte del colosso della pay tv pratiche commerciali scorrette nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di abbonamento Sky Calcio e Sky Sport. A questo, continua l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si aggiunge il fatto che le informazioni relative allo “sconto coronavirus” sono state scarse e inadeguate. In primo luogo, spiegano dalL’Antitrust, la mancata rimodulazione o il rimborso automatico dei canoni mensili dei pacchetti, dal momento in cui gli eventi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) La mancata rimodulazione o rimborso dei canoni mensililaper l’emergenza da Covid-19 costerà a Sky unada 2di euro. A stabilirlo èravvisando da parte del colosso della pay tv pratiche commerciali scorrette nei confronti deititolari dei pacchetti di abbonamento Skye Sky. A questo, continua l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si aggiunge il fatto che le informazioni relative allo “sconto coronavirus” sono state scarse e inadeguate. In primo luogo, spiegano dal, la mancata rimodulazione o il rimborso automatico dei canoni mensili dei pacchetti, dal momento in cui gli eventi ...

