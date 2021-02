Juventus, altra tegola in difesa: Danilo salterà il Verona (Di lunedì 22 febbraio 2021) Danilo, terzino della Juventus, salterà la prossima partita di Serie A contro il Verona: il brasiliano era diffidato ed è stato ammonito con il Crotone Danilo, terzino della Juventus, salterà per squalifica la prossima partita di Serie A contro il Verona. Il brasiliano era diffidato ed è stato ammonito nel corso del secondo tempo della sfida con il Crotone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021), terzino dellala prossima partita di Serie A contro il: il brasiliano era diffidato ed è stato ammonito con il Crotone, terzino dellaper squalifica la prossima partita di Serie A contro il. Il brasiliano era diffidato ed è stato ammonito nel corso del secondo tempo della sfida con il Crotone. Leggi su Calcionews24.com

