Il M5S, Fico e l'alleanza con il Pd: "Ha dato buoni risultati, deve continuare" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto"l'alleanza con il Pd? Ci sono state buone esperienze. deve continuare". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando con i giornalisti a Napoli dove ha visitato la residenza per bambini disabili "La Casa di Matteo '. "Anche a livello nazionale- ha proseguito Fico – c'è stata un'ottima esperienza di con divisione di tematiche e di alleanze". Quanto al futuro del Movimento Cinque Stelel, Fico si dice "molto tranquillo". "Il futuro del Movimento come tutte le cose future, va costruito. E lo stiamo costruendo. Sono molto tranquillo da questo punto di vista. Si parte da tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, che è tantissimo, ed in poco tempo". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

