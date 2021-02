Giovanni ucciso da suo figlio a martellate | è successo a Porto Viro

gabrypez1 : RT @ultimenotizie: Un ragazzo di 20 anni ha ucciso a martellate il padre, Giovanni Finotello, 57 anni. Il fatto è accaduto a #PortoViro, ne… - IosonoScala : RT @ultimenotizie: Un ragazzo di 20 anni ha ucciso a martellate il padre, Giovanni Finotello, 57 anni. Il fatto è accaduto a #PortoViro, ne… - aylaf__ : RT @ultimenotizie: Un ragazzo di 20 anni ha ucciso a martellate il padre, Giovanni Finotello, 57 anni. Il fatto è accaduto a #PortoViro, ne… - ultimenotizie : Un ragazzo di 20 anni ha ucciso a martellate il padre, Giovanni Finotello, 57 anni. Il fatto è accaduto a… - giornaleradiofm : Lite in famiglia, giovane uccide il padre a martellate: (ANSA) - ROVIGO, 22 FEB - Un ragazzo di 20 anni ha ucciso a… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni ucciso

Un ragazzo di 20 anni haa martellate il padre,Finotello, 57 anni. Il fatto e' accaduto a Porto Viro, nel rodigino. L'omicidio e' avvenuto nel corso di una lite in famiglia. La vittima e' stata colpita piu' ...Veneto. Una brutta storia che arriva da Porto Viro, nel rodigino dove un ragazzo di 20 anni haa martellate il padre,Finotello, 57 anni. L'omicidio è avvenuto nel corso di una lite in famiglia di cui non si conoscono ancora i motivi. La vittima è stata colpita più volte alla ...L’omicidio è avvenuto nel corso di una lite in famiglia. La vittima è stata colpita più volte alla testa e al busto con un martello. L’uomo, inizialmente ricoverato, è morto in ospedale. L’indagine è ...Polesine sotto choc per un efferato parricidio. I Carabinieri della Compagnia di Adria sono intervenuti a Porto Viro, in via Siviero, per una lite familiare.