Gf Vip, Tommaso Zorzi scopre le percentuali del televoto (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tommaso Zorzi ha scoperto con stupore le percentuali del televoto che ha visto protagoniste Stefania Orlando e Giulia Salemi. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 febbraio 2021)ha scoperto con stupore ledelche ha visto protagoniste Stefania Orlando e Giulia Salemi. su Notizie.it.

MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - fanpage : Tommaso Zorzi, un predestinato della tv italiana. Porta il suo GF Vip Late Show a gareggiare con le maggiori reti… - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - Liliwhities : RT @MediasetPlay: Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello. [La… - croccantinooooo : RT @MediasetPlay: Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello. [La… -