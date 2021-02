GF Vip | scoperta choc per Tommaso Zorzi | la rivelazione inaspettata di Dayane Mello sul televoto

(Di lunedì 22 febbraio 2021)senza parole per ladisuldi venerdì scorso, quando è stata eliminata Giulia Salemi. L’eliminazione di Giulia Salemi alcontro Stefania Orlando è stata sorprendente per molti, anche nella Casa del GF Vip. Si tratta sicuramente di due personaggi molto forti, quindi era davvero difficile fare previsioni L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Homo_novus1 : RT @Daniela_Liotti: “Intervenite, basta!”. GF Vip, tutti contro Dayane Mello. La scoperta su... - infoitcultura : Gf Vip, Dayane rivela: “la Salemi mi dava fastidio”, poi la scoperta!” - vip_erella : Stefy sei il nostro gf, la scoperta più grande #tzvip #sovip #nostefynogf -

Ultime Notizie dalla rete : Vip scoperta

... da Pierpaolo ai conti in sospeso Dopo essersi chiusa la porta della Casa del Gfalle spalle, ... Non è da escludere però che ladell'ultima uscita sarcastica dell'influencer milanese possa ...Live - Non è la d'Urso: Maria Teresa Ruta rifiuta l'invito di Amedeo Goria Maria Teresa Ruta è un vulcano di energia ed è stata lapiù bella della quinta edizione del Grande Fratello. ...Manca solo una settimana all'attesissima finale del reality showLa 42esima puntata del Grande Fratello Vip 5, in onda stasera lunedì 22 febbraio in prima serata su Canale 5, sancisce l'inizio dell'ult ...GF Vip, accadrà nella puntata finale: il clamoroso spoiler arriva dai social degli ex concorrenti del reality show.