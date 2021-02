Flora Canto ed Enrico Brignano aspettano il secondo figlio | l’annuncio

(Di lunedì 22 febbraio 2021)sta per diventare nuovamente papà! Lui einfatti il. Eccoufficiale. L’attore, che ha 54 anni, ha da poco ricevuto un’altra grandissima gioia. Nel 2017, i due erano diventati genitori di Martina, che aveva completato la loro straordinaria famiglia. Adesso, la cicogna ha portato un nuovo cucciolo e, tra pochissimo, darà alla luce ildella coppia. E’ stato proprio l’attore ad annunciarlo pubblicamente.di nuovo genitori: in arrivo ilSul suo profilo Instagram ufficiale, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Flora Canto

Il post disu Instagram ha fatto il pieno di like e commenti. Tantissimi sono stati i messaggi di auguri ricevuti da parte dei suoi fan. La showgirl è fidanzata con il famoso attore ...ed Enrico Brignano diventeranno presto genitori per la seconda volta. Lo ha annunciato l'attrice con un post pubblicato su Instagram dove mostra le rotondità della gravidanza e dedica ...Flora Canto ed Enrico Brignano diventeranno presto genitori per la seconda volta. Lo ha annunciato l'attrice con un post pubblicato su Instagram dove mostra le rotondità della gravidanza e dedica alcu ...La showgirl Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, è di nuovo incinta: la coppia, dopo la nascita di Martina, avvenuta 4 anni fa, sta per allargare la famiglia.