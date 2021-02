“Fausto Gresini in condizioni critiche | non è morto”

(Di lunedì 22 febbraio 2021), 60 anni, è inper covid. Il teamracing smentisce le notizie relative alla morte dell’ex pilota del motomondiale: “Nonostante le notizie in circolazione, attualmenteè ancora tra noi, seppur in”. Funweek.

Gazzetta_it : Covid, addio a Fausto Gresini: l'ex pilota è morto a 60 anni - SkyTG24 : Covid, lutto nel mondo dei motori: a 60 anni muore Fausto Gresini - Agenzia_Ansa : E' morto Fausto Gresini, complicazioni legate al Covid #ANSA - chebbuo2 : RT @repubblica: Addio Fausto Gresini, l'ex campione delle moto ucciso dal Covid: Due volte iridato il pilota imolese è morto a 60 anni dopo… - AndreCardi : AGGIORNAMENTO 23:44 - Contrariamente a quanto battuto da alcuni giornali, Fausto Gresini è ancora vivo, seppur in c… -

Era ricoverato dal 27 dicembre e ha lottato con le complicazioni del Covid fino alla sera del 22 febbraio. Purtropponon ce l'ha fatta ed è l'ennesima vittima della pandemia. Se ne va a 60 anni ma resta vivo nel ricordo di tutti gli appassionati di motori. Da pilota è stato campione del mondo della ...E' morto questa sera a Bologna, all'ospedale Maggiore, all'età di 60 anni, il motociclista, due volte campione del mondo 125, e dirigente sportivo,. Colpito dal Covid nello scorso mese di dicembre, non è mai riuscito a superare, nonostante le cure, gli effetti del virus. Ha vinto il titolo iridato nel 1985 e nel 1987. Si è ritirato ...BOLOGNA (ITALPRESS) – Fausto Gresini è morto per le conseguenze del covid. Aveva 60 anni compiuti il 23 gennaio scorso. L’ex pilota era ...“Il mio grande babbo sta molto male, ma il suo giorno non sarà oggi” ha scritto sui propri social Lorenzo Gresini. “Voglio ringraziare la stampa che ha avuto così tanto tatto nel comunicare e divulgar ...