Dayane Mello sfoggia un look elegante per la puntata del GF Vip

Il look elegante di Dayane Mello Siamo nel pieno della puntata del Grande Fratello Vip. Tante le dinamiche che verranno affrontate e alcune di esse vedono protagonista proprio Dayane Mello. La brasiliana infatti dopo il lutto vissuto per la morte del fratello Lucas, ha avuto anche uno scontro (con il passare delle settimane) con Rosalinda L'articolo proviene da Novella 2000.

